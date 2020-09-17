На дистанционное обучение перевели пять учебных заведений в Полтаве

В то время как в Тернопольской области в целом районе из-за коронавируса прекратили работу школы и детские сады, в Полтаве случаи COVID-19 выявили у учащихся и работников пяти учебных заведений.

Об этом Poltavske.TV рассказали в Департаменте образования и науки Полтавской ОГА, передают Українські Новини.

Согласно данным департамента, с 11 сентября в городе коронавирусом заразились 2 воспитанников детского сада, 7 школьников, 7 студентов, 19 преподавателей и 5 работников учебных заведений.

Пять групп студентов были отправлены на карантин в Украинской медицинской стоматологической академии. Также на дистанционный режим перевели преподавателей, которые контактировали с группами, где выявили COVID-19.

Кроме того, домой отправили две группы в детских садах № 71 "Вишенка" и № 83 "Звоночек", а также по одному классу в школах № 31 и № 46.

"Школы продолжат работать в обычном режиме, если заболел один человек. Если количество учеников, которые заболели, увеличиться до 2-3, то будет принято решение полностью закрыть заведение", — приводит телеканал слова руководителя департамента Виты Ковальской.

Согласно данным Министерства здравоохранения, среди жителей Полтавской области с начала пандемии было выявлено 1 363 случая заражения коронавирусом нового типа. От COVID-19 погибли 33 человека, еще 684 — успешно побороли заболевание.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество школ, закрытых на карантин из-за выявления коронавируса, увеличилось в два раза до 4 заведений.

Также сообщалось, что исполняющий обязанности главы Минобразования Сергей Шкарлет объяснил, как школьникам, у которых нет компьютеров, учиться на "дистанционке".

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