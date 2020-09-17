подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 22:58 83
Общество 2020-09-17T22:58:11+03:00
Українські Новини
На дистанционное обучение перевели пять учебных заведений в Полтаве

На дистанционное обучение перевели пять учебных заведений в Полтаве

Константин Долгий
Школа, Полтава, Детский сад, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Полтавской области, Коронавирус в школе
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В то время как в Тернопольской области в целом районе из-за коронавируса прекратили работу школы и детские сады, в Полтаве случаи COVID-19 выявили у учащихся и работников пяти учебных заведений.

Об этом Poltavske.TV рассказали в Департаменте образования и науки Полтавской ОГА, передают Українські Новини.

Согласно данным департамента, с 11 сентября в городе коронавирусом заразились 2 воспитанников детского сада, 7 школьников, 7 студентов, 19 преподавателей и 5 работников учебных заведений.

Пять групп студентов были отправлены на карантин в Украинской медицинской стоматологической академии. Также на дистанционный режим перевели преподавателей, которые контактировали с группами, где выявили COVID-19.

Кроме того, домой отправили две группы в детских садах № 71 "Вишенка" и № 83 "Звоночек", а также по одному классу в школах № 31 и № 46.

"Школы продолжат работать в обычном режиме, если заболел один человек. Если количество учеников, которые заболели, увеличиться до 2-3, то будет принято решение полностью закрыть заведение", — приводит телеканал слова руководителя департамента Виты Ковальской.

Согласно данным Министерства здравоохранения, среди жителей Полтавской области с начала пандемии было выявлено 1 363 случая заражения коронавирусом нового типа. От COVID-19 погибли 33 человека, еще 684 — успешно побороли заболевание.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество школ, закрытых на карантин из-за выявления коронавируса, увеличилось в два раза до 4 заведений.

Также сообщалось, что исполняющий обязанности главы Минобразования Сергей Шкарлет объяснил, как школьникам, у которых нет компьютеров, учиться на "дистанционке".

Больше новостей о: Школа Полтава Детский сад Пандемия коронавируса Коронавирус в Полтавской области Коронавирус в школе

Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьн...
После карантина работу в Киеве возобновили 3 детск...
25 школ Киевской области переведены на дистанционн...
Под Полтавой второй день горит городская свалка. В...
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко
За день в Киеве увеличилось количество классов, переведенных на "дистанционку"
Новости
На дистанционное обучение перевели пять учебных заведений в Полтаве 22:58
СБУ разрешила въезд в Украину российскому рэперу Басте 22:58
Во Франции жертвы коронавируса подали в суд на премьер-министра 22:30
От прозрачности избрания нового главы САП зависит поддержка Украины со стороны США и ЕС, — посольство 22:29
Австрийский бизнес намерен вложиться в горнолыжные курорты в Карпатах 21:50
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды 00:00
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
У пострадавших в ресторане "Канапа" – шок и ожоги. Названы предварительные причины взрыва
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok