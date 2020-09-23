В Полтавской области еще одну школу закрыли на карантин из-за COVID-19

В то время врачи из Тернопольской области показали, как выглядят легкие человека, который болен инфекционным заболеванием COVID-19, на Полтавщине еще одну школу закрыли на карантин.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 23 сентября, сообщило Poltavske.TV.

Из-за подтвержденного случая COVID-19 на карантин отправили учеников Петровской общеобразовательной школы I-III ступеней в Чутовском районе области.

По информации Департамента образования и науки Полтавской ОГА диагноз коронавирусная инфекция поставили одному из преподавателей школы.

Отмечается, что карантин продлится до 6 октября.

Согласно данным Минздрава, от начала пандемии в Полтавской области было подтверждено 1 630 случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. От вызванной им болезни COVID-19 погибли 34 жителя области, еще 770 смогли выздороветь.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Полтаве на дистанционное обучение перевели учащихся пяти учебных заведений областного центра.

Также сообщалось, что в Новых Санжарах подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

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