В Полтавской области еще одну школу закрыли на карантин из-за COVID-19

В то время врачи из Тернопольской области показали, как выглядят легкие человека, который болен инфекционным заболеванием COVID-19, на Полтавщине еще одну школу закрыли на карантин. Как передают Українські Новини, об этом в среду, 23 сентября, сообщило Poltavske.TV. Из-за подтвержденного случая COVID-19 на карантин отправили учеников Петровской общеобразовательной школы I-III ступеней в Чутовском районе области. По информации Департамента образования и науки Полтавской ОГА диагноз коронавирусная инфекция поставили одному из преподавателей школы. Отмечается, что карантин продлится до 6 октября. Согласно данным Минздрава, от начала пандемии в Полтавской области было подтверждено 1 630 случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. От вызванной им болезни COVID-19 погибли 34 жителя области, еще 770 смогли выздороветь. Как сообщали Українські Новини, ранее в Полтаве на дистанционное обучение перевели учащихся пяти учебных заведений областного центра. Также сообщалось, что в Новых Санжарах подтвердили первый случай заражения коронавирусом.