В Новых Санжарах зафиксировали первый случай коронавируса

25 августа в Новых Санжарах, где ранее протестовали против эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом "Суспильне" рассказал руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов.

Больной оказалась пенсионерка, которая вернулась после отдыха из западной Украины. Это первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, в "зеленой зоне" по уровню распространения коронавирусной инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и тому подобное. Более жестких карантинных ограничений нет.



Как сообщали Українські Новини, в Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности. Однако запрещается работа развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.



Тем временем за сутки в ВСУ коронавирус подхватили еще 6 человек.

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