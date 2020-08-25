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25 августа 2020, вторник, 22:11 34
Общество 2020-08-25T22:11:16+03:00
Українські Новини
В Новых Санжарах зафиксировали первый случай коронавируса

В Новых Санжарах зафиксировали первый случай коронавируса

Валерия Драгомирова
Полтавская область, Коронавирус, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД

25 августа в Новых Санжарах, где ранее протестовали против эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом "Суспильне" рассказал руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов.

Больной оказалась пенсионерка, которая вернулась после отдыха из западной Украины. Это первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, в "зеленой зоне" по уровню распространения коронавирусной инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и тому подобное. Более жестких карантинных ограничений нет.

Как сообщали Українські Новини, в Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности. Однако запрещается работа развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Тем временем за сутки в ВСУ коронавирус подхватили еще 6 человек

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