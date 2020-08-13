Президент Румыния заявил, что страна не станет закупать российскую вакцину от коронавируса

Румыния заявила о том, что не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку та не проходила международную проверку. Об этом 13 августа сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает digi24.ro.

"Сейчас в Евросоюзе нет одобренной вакцины против коронавируса. А объявленная ​​Россией вакцина не прошла международную проверку", - пояснил румынский президент, почему страна не заказывать российскую вакцину.

Он также добавил, что Румыния как член ЕС будет закупать у европейских организаций.

"ЕС поддерживает несколько исследовательских проектов, и мы надеемся, что в ближайшее время в ЕС появится вакцина. Румыния тоже в этом участвует - мы записались на первые 10 млн вакцин, когда они появятся в ЕС", - добавил он.

Также президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса. А в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".

Как сообщали Українські Новини, Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году.

Кроме того, США хотят получить вакцину от COVID-19 до начала выборов. В процесс разработки может вмешаться политика.