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13 августа 2020, четверг, 16:37 10
Мир 2020-08-13T16:37:37+03:00
Українські Новини
Президент Румыния заявил, что страна не станет закупать российскую вакцину от коронавируса

Президент Румыния заявил, что страна не станет закупать российскую вакцину от коронавируса

Елизавета Кесельман
Вакцинация, Коронавирус, Румыния-Украина, вакцина от коронавируса
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

Румыния заявила о том, что не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку та не проходила международную проверку. Об этом 13 августа сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает digi24.ro.

"Сейчас в Евросоюзе нет одобренной вакцины против коронавируса. А объявленная ​​Россией вакцина не прошла международную проверку", - пояснил румынский президент, почему страна не заказывать российскую вакцину.

Он также добавил, что Румыния как член ЕС будет закупать у европейских организаций.

"ЕС поддерживает несколько исследовательских проектов, и мы надеемся, что в ближайшее время в ЕС появится вакцина. Румыния тоже в этом участвует - мы записались на первые 10 млн вакцин, когда они появятся в ЕС", - добавил он.

Также президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса. А в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".

Как сообщали Українські Новини, Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году. 

Кроме того, США хотят получить вакцину от COVID-19 до начала выборов. В процесс разработки может вмешаться политика. 

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