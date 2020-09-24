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24 сентября 2020, четверг, 05:15 1683
Экономика 2020-09-24T06:00:03+03:00
Українські Новини
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ

Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Доллар, Официальный курс, курс доллара, Национальный банк Украины
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В то время, как жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,8826
1 доллар США 28,1874
1 швейцарский франк 30,5969
10 иен 2,6803
10 российских рублей 3,6658
1 евро 32,9609


Как сообщали Українські Новини, экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно. 

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем НБУ согласовал кандидатуру Наумова на должность предправления Ощадбанка. С сентября 2014 года он занимает должность председателя правления Пиреус Банка.

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