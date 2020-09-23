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23 сентября 2020, среда, 12:17 266
Экономика 2020-09-23T12:45:01+03:00
Українські Новини
НБУ согласовал кандидатуру Наумова на должность предправления Ощадбанка

НБУ согласовал кандидатуру Наумова на должность предправления Ощадбанка

Надежда Комендантова
НБУ, Ощадбанк, АО
Сергей Наумов. Фото: finclub
Сергей Наумов. Фото: finclub

После того, как Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка, Национальный банк согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадного банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк 22 сентября согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ", - говорится в нем.

Указывается, что в июне Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка.

С сентября 2014 года он занимает должность председателя правления Пиреус Банка.

Как сообщали Українські Новини, председатель правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора.

Срок полномочий председателя правления составляет пять лет.

Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Тем временем, глава Национального банка Кирилл Шевченко находится на рабочем месте, а НБУ не заказывал услуг у общественных организаций по организации встреч за рубежом.

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