Нацбанк понизил официальный курс доллара на четверг

В то время, как доллар для платежных карт начал дешеветь, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,8826 1 доллар США 28,1874 1 швейцарский франк 30,5969 10 иен 2,6803 10 российских рублей 3,6658 1 евро 32,9609

Как сообщали Українські Новини, эксперты полагают, что до 2021 года доллар не перешагнет отметку в 29 грн/доллар. Но что будет с курсом в 2021 году, зависит от экономических показателей: спроса на украинские товары в мире, которые экспортируются постоянно.



Ранее сообщалось о том, что в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.



Также экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно.







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