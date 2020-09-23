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23 сентября 2020, среда, 17:18 154
Финансы 2020-09-23T18:00:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк понизил официальный курс доллара на четверг

Нацбанк понизил официальный курс доллара на четверг

Валерия Драгомирова
Гривна, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как доллар для платежных карт начал дешеветь, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,8826
1 доллар США 28,1874
1 швейцарский франк 30,5969
10 иен 2,6803
10 российских рублей 3,6658
1 евро 32,9609

Как сообщали Українські Новини, эксперты полагают, что до 2021 года доллар не перешагнет отметку в 29 грн/доллар. Но что будет с курсом в 2021 году, зависит от экономических показателей: спроса на украинские товары в мире, которые экспортируются постоянно.

Ранее сообщалось о том, что в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.

Также экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно. 



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