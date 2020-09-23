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23 сентября 2020, среда, 12:00 61
Экономика 2020-09-23T13:00:03+03:00
Українські Новини
Доллар для платежных карт начал дешеветь

Доллар для платежных карт начал дешеветь

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс доллара для платежных карт
Банковская карта. Фото: pixabay
Банковская карта. Фото: pixabay

В среду курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 22 сентября на 0,31 коп. до 28,3435 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,97 коп. до 28,0272 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 7,39 коп. до 32,6853 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,11 коп. до 33,2708 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,0272 28,3435 32,6853 33,2708 3,40 4,22
Максимальный 28,1619 28,6000 33,0000 33,5500 3,64 5,00
Минимальный 27,0000 28,2406 31,5000 33,0300 3,00 3,79

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 сентября на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.  

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