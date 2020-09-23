В детсадах Киева 15 групп закрыты на карантин из-за коронавируса

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

По его словам, 15 групп в детсадах закрыты из-за карантина.

Один детсад закрыт на карантин в Святошинском районе Киева.

"4 детсада открылись после проведения там ремонтов", - отметил мэр.

Заполнение детсадов - 54%.

Также Кличко сообщил, что Киев закупил для нужд педагогов 40 тыс. защитных щитков.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 22 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 307 человек до 20 335, умерших - на 5 до 330.

А в Киевской области количество новых случаев COVID-19 начало снижаться.

Также в Украине за сутки выявили еще 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, 22 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 497 до 184 734, количество умерших от заболевания - на 63 человека до 3 705 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 21,3%, новых летальных случаев - на 6,8%.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости