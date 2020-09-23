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23 сентября 2020, среда, 11:59 50
Силовые структуры 2020-09-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
Заболеваемость COVID-19 среди правоохранителей падает

Заболеваемость COVID-19 среди правоохранителей падает

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, коронавирус у правоохранителей
Коронавирус у правоохранителей. Фото: Pexels
Коронавирус у правоохранителей. Фото: Pexels

Среди правоохранителей зарегистрировано 103 новых случая коронавируса за прошедшие сутки, в то время, как 21 сентября было зарегистрировано 124 случая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 23 сентября, зарегистрировано 103 новых случая коронавирусной болезни среди правоохранителей. Наибольшее количество больных зафиксировано в Волынской, Харьковской областях и г. Киеве", - сказано в нем.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 4 952 правоохранителя, выздоровели - 4 468, умерли - 13.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 3,5 тысячи новых больных коронавирусом и 63 смерти за сутки.

Ранее сообщалось о том, что украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Кроме того, 22 сентября было госпитализировано 711 больных коронавирусной инфекцией.

Также 22 сентября было проведено 22 895 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 10,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

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