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22 сентября 2020, вторник, 11:41 111
Силовые структуры 2020-09-22T11:41:29+03:00
Українські Новини
За сутки более чем у 120 правоохранителей нашли коронавирус

За сутки более чем у 120 правоохранителей нашли коронавирус

Ольга Фандорина
МВД, Правоохранительные органы, Полиция, Коронавирус у силовиков
Полиция. Фото: zn.ua
Полиция. Фото: zn.ua

Среди правоохранителей зарегистрировано 124 новых случая коронавируса за прошедшие сутки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 22 сентября, зарегистрировано 124 правоохранителя, которые болеют COVID-19. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Харьковской области -12 человек, Днепропетровской - 9, Житомирской - 9 и в г. Киеве - 25 случаев", - сказано в нем.

Всего за время эпидемии среди правоохранителей подтвердили 4 849 случаев COVID-19.

Выздоровели 4 357 человек, летальных случаев - 13.

Как сообщали Українськi Новини, за выходные коронавирус выявили у 148 правоохранителей МВД.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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