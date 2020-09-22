За сутки более чем у 120 правоохранителей нашли коронавирус

Среди правоохранителей зарегистрировано 124 новых случая коронавируса за прошедшие сутки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 22 сентября, зарегистрировано 124 правоохранителя, которые болеют COVID-19. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Харьковской области -12 человек, Днепропетровской - 9, Житомирской - 9 и в г. Киеве - 25 случаев", - сказано в нем.

Всего за время эпидемии среди правоохранителей подтвердили 4 849 случаев COVID-19.

Выздоровели 4 357 человек, летальных случаев - 13.

Как сообщали Українськi Новини, за выходные коронавирус выявили у 148 правоохранителей МВД.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости