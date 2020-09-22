Количество новых случаев коронавируса в Киевской области выросло. Умерли двое пожилых мужчин

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 21 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 140 человек до 8 020, умерших - на 2 человека до 161.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В области 22 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 8 020 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 644 детей и в 916 медицинских работников. За сутки подтверждено 140 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 8 детей от 1 до 15 лет", - сказано в нем.

12 заболевших были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 128 человек находятся на амбулаторном лечении под наблюдением.

За весь период эпидемии было госпитализировано 1 117 больных, остальные 6 903 человек пребывали под наблюдением.

За сутки выздоровели 29 человек, всего выздоровели 4 997 граждан.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умер 161 больной с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о двух летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умерли двое мужчин в возрасте 64 лет из Фастова, 67 лет из села Веприк Фастовского района)", - говорится в сообщении.

21 сентября поступило 138 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом.

Всего медицинское наблюдение установлено над 21 343 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 136 человек до 7 880, умерших - сохранилось на уровне 159.

Также смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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