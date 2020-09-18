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18 сентября 2020, пятница, 12:02 443 Карта
Общество 2020-09-18T12:30:02+03:00
Українські Новини
На улице Дегтяревской в Киеве частично ограничат движение до 3 октября

На улице Дегтяревской в Киеве частично ограничат движение до 3 октября

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
На улице Дегтяревской в Киеве будут ремонтировать дорогу. Фото: pixabay
На улице Дегтяревской в Киеве будут ремонтировать дорогу. Фото: pixabay

Вслед за частичным ограничением движения на улице Бальзака в Киеве, в столице также ограничат движение на улице Дегтяревской. Об этом сообщает КГГА.

На улице Дегтяревской в Киеве 19 сентября начнут ремонт дорожного покрытия. В связи с этим до 3 октября там будет частично ограничено движение.

"Обновлять покрытие будут на участке между улицами Е. Мирошниченко и Лагерной. На выходных начнут снимать старое покрытие", – сообщают в КГГА.

На улице Дегтяревской в Киеве ограничат движение. Карта: КГГАНа улице Дегтяревской в Киеве ограничат движение. Карта: КГГА

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", работники которой выполняют ремонтные работы по улице Дегтяревской, приносят извинения за временные неудобства, а также просят водителей быть особо внимательными на этом участке дороги, чтобы не создать аварийную ситуацию.

Как сообщали Українські новини, в Киеве на улице Братиславской до 1 октября частично ограничили движение из-за ремонтных работ.

Также ранее движение ограничивали на улице Якуба Коласа.

Кроме того, ранее в Киеве ограничивали движение на некоторых улицах из-за съемок фильма от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

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