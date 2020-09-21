На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение

На улице Борщаговской частично ограничено движение до 18 октября, в то время как движение на улице Дегтяревской в Киеве частично ограничили до 3 октября. Об этом сообщает КГГА. На улице Борщаговской в столице начали капитальный ремонт дороги. Сейчас сотрудники Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" работают в направлении центра на участке от улицы В. Гетьмана до улицы Полевой. На этой части меняют бордюры и снимают старое асфальтовое покрытие. Ремонт участка планируется завершить в течение месяца. Во время работ движение по улице частично ограничено. Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства. Движение на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили до 18 октября в связи с ремонтными работами. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, до 5 октября в Киеве ограничили движение на улице Бальзака из-за ремонта дорожного покрытия. Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение в связи с ремонтом деформационных швов и бетонных конструкций.