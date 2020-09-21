На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение

На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info

На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info

На улице Борщаговской частично ограничено движение до 18 октября, в то время как движение на улице Дегтяревской в Киеве частично ограничили до 3 октября . Об этом сообщает КГГА.

На улице Борщаговской в столице начали капитальный ремонт дороги.

Сейчас сотрудники Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" работают в направлении центра на участке от улицы В. Гетьмана до улицы Полевой. На этой части меняют бордюры и снимают старое асфальтовое покрытие.

Ремонт участка планируется завершить в течение месяца.

Во время работ движение по улице частично ограничено. Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства.

Движение на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили до 18 октября в связи с ремонтными работами. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, до 5 октября в Киеве ограничили движение на улице Бальзака из-за ремонта дорожного покрытия.

Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение в связи с ремонтом деформационных швов и бетонных конструкций.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости