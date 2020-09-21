подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 сентября 2020, понедельник, 16:05 440 Карта
Общество 2020-09-21T16:05:14+03:00
Українські Новини
На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение

На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info
На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info

На улице Борщаговской частично ограничено движение до 18 октября, в то время как движение на улице Дегтяревской в Киеве частично ограничили до 3 октября. Об этом сообщает КГГА.

На улице Борщаговской в столице начали капитальный ремонт дороги.

Сейчас сотрудники Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" работают в направлении центра на участке от улицы В. Гетьмана до улицы Полевой. На этой части меняют бордюры и снимают старое асфальтовое покрытие.

Ремонт участка планируется завершить в течение месяца.

Во время работ движение по улице частично ограничено. Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства.

Движение на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили до 18 октября в связи с ремонтными работами. Карта: КГГАДвижение на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили до 18 октября в связи с ремонтными работами. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, до 5 октября в Киеве ограничили движение на улице Бальзака из-за ремонта дорожного покрытия.

Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение в связи с ремонтом деформационных швов и бетонных конструкций.

Больше новостей о: Киев Киевавтодор ремонт дорог в Киеве Ограничение движения в Киеве

Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове
Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса
Новости
На Одесском заводе начали производить кислородные концентраторы для больных COVID-19 16:22
Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Юрченко 16:15
В районном суде Харькове выявили вспышку коронавируса 16:09
На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info
На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение 16:05 Карта
"Батьківщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве 15:49
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok