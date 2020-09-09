На улице Бальзака в Киеве частично ограничили движение до 5 октября

Вслед за частичным ограничением движения на улице Зоологической в Киеве, стало известно, что с 9:00 9 сентября по 5 октября будет частично ограничено движение на улице Бальзака в Киеве. Об этом сообщает КГГА. Сегодня, 9 сентября, на улице Бальзака в Киеве начался ремонт дорожного покрытия. Покрытие будут обновлять на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем. Во время ремонтных работ движение частично ограничат. В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая выполняет ремонтные работы по улице Бальзака, приносят извинения за временные неудобства, а также просят водителей быть особо внимательными на этом участке дороги, чтобы не создать аварийную ситуацию. Частичное ограничение движения на улице Бальзака в Киеве с 9 сентября по 5 октября. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, на Братиславской улице до 1 октября частично ограничили движение. Также с 1 августа до 25 сентября в Киеве ограничили движение в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Там также проводятся ремонтные работы.