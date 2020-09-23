Тариф на вызов "скорой" может вырасти в 2,5 раза

В то время, как Министерство здравоохранения намерено выплатить повышенные зарплаты медицинским работникам уже в конце сентября, также ведомство рассчитывает поднять тариф на экстренную медицинскую помощь в 2,5 раза до 412 гривен в 2021 году.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В нашем бюджетном запросе, который мы подавали в Министерство финансов, мы предлагаем существенно увеличить оплату экстренной медицинской помощи со стороны государства. Мы хотим поднять тариф со 164 гривен до 412 гривен", - сказал он.

По словам Степанова, в такой тариф заложена зарплата врача экстренной медпомощи в размере 20-22 тыс. гривен, фельдшера - около 17 тыс. гривен, водителя - не менее 12 тыс. гривен.

Кроме того, в тарифе учтена стоимость всех необходимых лекарств и медицинских изделий, которыми должна быть обеспечена экстренная помощь.

Также в следующем году Минздрав намерен внедрить индикаторы качества, по которым будет оцениваться работа бригад: время доезда, маршрутизация пациентов.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения просило выделить 225 млрд гривен на программу медицинских гарантий при подготовке проекта государственного бюджета на 2021 год. При этом в проекте госбюджета заложено увеличение финансирования программы медицинских гарантий на 71,4% до 123,4 млрд гривен.

Также Минздрав планирует ввести новый принцип вызова скорой помощи.

Ранее в ОП заявили, что врачей заставляют скрывать коронавирус на работе, чтобы всю больницу не наказали.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости