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22 сентября 2020, вторник, 19:12 312
Медицина 2020-09-22T19:30:02+03:00
Українські Новини
Врачи получат повышенную зарплату в конце сентября, — Минздрав

Врачи получат повышенную зарплату в конце сентября, — Минздрав

Валерия Драгомирова
Врачи, Коронавирус, Доплаты медикам
Врачи. Фото: Pixabay
Врачи. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения намерен выплатить повышенные зарплаты медицинским работникам уже в конце сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам совещания главы государства с представителями Кабинета Министров по вопросам выполнения мер по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19 и актуализации противоэпидемических действий, передают Українськi Новини.

На вопрос Зеленского о сроках повышения зарплат медиков, которые в условиях  эпидемии коронавируса героически спасают человеческие жизни, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября.

Он рассказал, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1 600 больницами, с третью заведений соглашения уже заключены.

Степанов отметил, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд гривен до конца года.

"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед Украиной", - сказал Зеленский.

Президент обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 млн гривен, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, из 2,9 млрд гривен, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 тыс. гривен, а также до сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, на которое было выделено 5,3 млрд гривен.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них - нет", - сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Кабмин урегулировал механизм осуществления доплат на общую сумму 5,95 млрд гривен медицинским работникам, привлеченным к борьбе с коронавирусом.

Ранее в ОП заявили, что врачей заставляют скрывать коронавирус на работе, чтобы всю больницу не наказали. 

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