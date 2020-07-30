Минздрав планирует ввести новый принцип вызова скорой помощи

После заявления о том, что около 67% бригад "скорой" не укладываются в норматив приезда по времени, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал планы Минздрава по изменению принципа вызова скорой помощи. Об этом сообщает Минздрав. Новый принцип экстерриториальности позволит бригадам скорой помощи совершать выезды без привязки к области. В ходе брифинга Степанов сказал, что этот вопрос министерство планирует закрыть уже в этом году. "В случае, если машина скорой помощи находится рядом с другой областью, она сможет выезжать туда оказывать медицинскую помощь", – сказал министр. По его словам, уже разработан алгоритм, который позволит диспетчеру отправлять бригаду на ближайший вызов без привязки к области. "Эта система отработана уже во многих областях. И там, где она на полную заработала, мы видим существенное уменьшение времени проезда на соответствующий вызов", – подытожил Степанов. Как сообщали Українські новини, Минздрав поделил вызовы скорой помощи на категории. Также в МОЗ объяснили, что делать если скорая помощь не приезжает.