Минздрав планирует ввести новый принцип вызова скорой помощи

Новый принцип экстерриториальности позволит бригадам скорой помощи совершать выезды без привязки к области. В ходе брифинга Степанов сказал, что этот вопрос министерство планирует закрыть уже в этом году.

"В случае, если машина скорой помощи находится рядом с другой областью, она сможет выезжать туда оказывать медицинскую помощь", – сказал министр.

По его словам, уже разработан алгоритм, который позволит диспетчеру отправлять бригаду на ближайший вызов без привязки к области.

"Эта система отработана уже во многих областях. И там, где она на полную заработала, мы видим существенное уменьшение времени проезда на соответствующий вызов", – подытожил Степанов.

Как сообщали Українські новини, Минздрав поделил вызовы скорой помощи на категории.

Также в МОЗ объяснили, что делать если скорая помощь не приезжает.