Під Києвом горіла Бориспільська виправна колонія

Не встигли пожежники загасити звалище і торфовища в Дарницькому районі Києва, як пожежа виникла на території Бориспільської виправної колонії №119. Про це повідомляє ресурс OBOZREVATEL. В'язниця розташована в селі Мартусівка Київської області. З місця пожежі опублікували відео. На ньому за парканом палахкотить вогонь в одній з будівель. Голос за кадром говорити, що горить колонія. На даний момент невідомо, які причини пожежі. За даними ЗМІ, загрози для ув'язнених немає. Горить будівля, в якому робили палети. Вогонь вдалося загасити. Як повідомляли Українські Новини, ДСНС на 21-22 вересня оголосила надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей і Києва. Тим часом вже ліквідована пожежа у Києві на сміттєвому полігоні в Дарницькому районі перейшла на торфовища. Так, жителям Києва рекомендують менше перебувати на свіжому повітрі та за можливості не виходити з дому через пожежу в Дарницькому районі. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ та підвищення вмісту шкідливих речовин в повітрі.