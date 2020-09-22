Під Києвом горіла Бориспільська виправна колонія

Не встигли пожежники загасити звалище і торфовища в Дарницькому районі Києва , як пожежа виникла на території Бориспільської виправної колонії №119.

Про це повідомляє ресурс OBOZREVATEL.

В'язниця розташована в селі Мартусівка Київської області.

З місця пожежі опублікували відео. На ньому за парканом палахкотить вогонь в одній з будівель. Голос за кадром говорити, що горить колонія.

На даний момент невідомо, які причини пожежі.

За даними ЗМІ, загрози для ув'язнених немає. Горить будівля, в якому робили палети. Вогонь вдалося загасити.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС на 21-22 вересня оголосила надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей і Києва.

Тим часом вже ліквідована пожежа у Києві на сміттєвому полігоні в Дарницькому районі перейшла на торфовища. Так, жителям Києва рекомендують менше перебувати на свіжому повітрі та за можливості не виходити з дому через пожежу в Дарницькому районі. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ та підвищення вмісту шкідливих речовин в повітрі.

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