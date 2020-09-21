Киевлянам посоветовали не выходить из дома из-за задымления в городе: что еще сделать

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации. Продолжается тушение пожара на улице Коллекторной, общая площадь возгорания - 2000 квадратных метров, огонь перекинулся на торфяники. "Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - говорится в сообщении. В связи с задымленностью киевлянам рекомендуют: ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять включить системы кондиционирования и очистки воздуха проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу Как сообщали Українські Новини, на минувшей неделе под Киевом горел военный полиогн. Его удалось потушить силами военных и спасателей. Кроме того, пожар с черным дымом был в Киевской области недалеко от одной из АЗС.