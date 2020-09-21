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21 сентября 2020, понедельник, 12:27 207
Общество 2020-09-21T13:30:02+03:00
Українські Новини
Киевлянам посоветовали не выходить из дома из-за задымления в городе: что еще сделать

Киевлянам посоветовали не выходить из дома из-за задымления в городе: что еще сделать

Ольга Фандорина
Задымление, Смог, Торфяники, Пожар на свалке, Смог в Киеве
Смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Продолжается тушение пожара на улице Коллекторной, общая площадь возгорания - 2000 квадратных метров, огонь перекинулся на торфяники.

"Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - говорится в сообщении.

В связи с задымленностью киевлянам рекомендуют:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ
  • если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу

Как сообщали Українські Новини, на минувшей неделе под Киевом горел военный полиогн. Его удалось потушить силами военных и спасателей.

Кроме того, пожар с черным дымом был в Киевской области недалеко от одной из АЗС.

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