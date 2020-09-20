В Киеве горят сотни квадратных метров мусорной свалки

Вслед за пожаром на военном полигоне в Киевской области 17 сентября, стало известно, что сегодня, 20 сентября, около полудня в Киеве загорелась мусорная свалка в Дарницком районе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве на официальной странице в Facebook. Пожар начался на мусорной свалке на улице Ревуцкого 41, в Дарницком районе столицы. Пожарные, прибывший на место, установили, что пожар охватил около 500 кв.м. "Немедленно была проложена магистральная линия и поданы два ствола на тушение возгорания. Также привлечены поливомоечные машины и работниками "Киевводоканала" представлен ствол на тушение", – сообщают в ГСЧС. В данные минуты продолжается локализация пожара. Причины пожара пока неизвестны. Как сообщали Українські новини, из-за пожара на ферме в Ивано-Франковской области погибли несколько тысяч свиней. Также 11 сентября в Николаевской области горели несколько гектаров заповедника "Еланецкая степь". Кроме того, масштабные пожары охватили Калифорнию, в результате чего небо окрасилось в красный цвет.