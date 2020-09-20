В Киеве горят сотни квадратных метров мусорной свалки

Пожар на мусорной свалке в Киеве. Фото: facebook/DSNSKyiv

Пожар на мусорной свалке в Киеве. Фото: facebook/DSNSKyiv

Пожар начался на мусорной свалке на улице Ревуцкого 41, в Дарницком районе столицы.

Пожарные, прибывший на место, установили, что пожар охватил около 500 кв.м.

"Немедленно была проложена магистральная линия и поданы два ствола на тушение возгорания. Также привлечены поливомоечные машины и работниками "Киевводоканала" представлен ствол на тушение", – сообщают в ГСЧС.

В данные минуты продолжается локализация пожара.

Причины пожара пока неизвестны.

Как сообщали Українські новини, из-за пожара на ферме в Ивано-Франковской области погибли несколько тысяч свиней.

Также 11 сентября в Николаевской области горели несколько гектаров заповедника "Еланецкая степь".

Кроме того, масштабные пожары охватили Калифорнию, в результате чего небо окрасилось в красный цвет.

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