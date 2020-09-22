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22 сентября 2020, вторник, 22:02 81
Общество 2020-09-22T22:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрзилизныця" возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях

"Укрзилизныця" возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях

Елена Новикова
Пассажирский поезд, Укрзализныця, Нежин, Пассажирские перевозки, Продажа билетов, Носовка, Посадка пассажиров
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця

В то время, как 21 сентября АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань, со вторника, 22 сентября, посадка пассажиров возобновляется на станциях Нежин и Носовка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Так, сообщается, что пассажиры смогут приобрести билеты из станций Нежин и Носовка на поезда сообщением:

  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
  • №774 / 773 Киев - Шостка;
  • №779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
  • №786 / 785 Киев - Шостка.

Отмечается, что посадка на этих станциях возобновляется в соответствии с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №32 от 21.09.2020 года

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Интерсити+" "Киев – Харьков".

Ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения поездов.

Кроме того, с 25 августа в некоторых поездах стала работать военизированная охранная компания.

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"Укрзилизныця" возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях
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