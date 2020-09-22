"Укрзилизныця" возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях

В то время, как 21 сентября АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань, со вторника, 22 сентября, посадка пассажиров возобновляется на станциях Нежин и Носовка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Так, сообщается, что пассажиры смогут приобрести билеты из станций Нежин и Носовка на поезда сообщением:

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

№774 / 773 Киев - Шостка;

№779 / 780 Сумы - Киев, Винница;

№786 / 785 Киев - Шостка.

Отмечается, что посадка на этих станциях возобновляется в соответствии с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №32 от 21.09.2020 года

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Интерсити+" "Киев – Харьков".

Ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения поездов.

Кроме того, с 25 августа в некоторых поездах стала работать военизированная охранная компания.

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