"Укрзилизныця" возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях

В то время, как 21 сентября АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань, со вторника, 22 сентября, посадка пассажиров возобновляется на станциях Нежин и Носовка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ. Так, сообщается, что пассажиры смогут приобрести билеты из станций Нежин и Носовка на поезда сообщением: №45 \/ 46 Ужгород - Лисичанск; №774 \/ 773 Киев - Шостка; №779 \/ 780 Сумы - Киев, Винница; №786 \/ 785 Киев - Шостка. Отмечается, что посадка на этих станциях возобновляется в соответствии с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №32 от 21.09.2020 года Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Интерсити+" "Киев – Харьков". Ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения поездов. Кроме того, с 25 августа в некоторых поездах стала работать военизированная охранная компания.