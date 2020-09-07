За поездами можно будет следить онлайн. "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения

"Укрзализныця", у которой сменился председатель правления, задумалась над автоматизацией процессов движения поездов и запуском интерактивной карты. Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале. "Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью освобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак. По его словам, сейчас "Укрзализныця" работает над автоматизацией движения составов. После этого можно будет освободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других, где в них больше нуждаются. Это позволит быстрее перевозить грузы, что сделает акционерное общество более привлекательным для бизнеса. "Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24\/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - рассказал Жмак. Как сообщали Українські Новини, с 25 августа в некоторых поездах стала работать военизированная охранная компания. Ранее "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9\/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.