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07 сентября 2020, понедельник, 19:52 50
Транспорт 2020-09-07T19:56:31+03:00
Українські Новини
За поездами можно будет следить онлайн. "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения

За поездами можно будет следить онлайн. "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения

Кира Молчанова
Укрзализниця, Укрзализныця, Карта, Владимир Жмак, Поезда
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укрзализныця", у которой сменился председатель правления, задумалась над автоматизацией процессов движения поездов и запуском интерактивной карты.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью освобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак.

По его словам, сейчас "Укрзализныця" работает над автоматизацией движения составов. После этого можно будет освободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других, где в них больше нуждаются.

Это позволит быстрее перевозить грузы, что сделает акционерное общество более привлекательным для бизнеса.

"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - рассказал Жмак.

Как сообщали Українські Новини, с 25 августа в некоторых поездах стала работать военизированная охранная компания.

Ранее  "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.

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