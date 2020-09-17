"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Интерсити+" "Киев – Харьков"

Вслед за сбоем в работе онлайн-сервиса покупки железнодорожных билетов , стало известно, что Акционерное общество "Укрзализныця" решило с 25 сентября возобновить курсирование скоростного поезда "Интерсити+" №724/723 "Киев – Харьков".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Поезд отправится из Киева 25 сентября и будет курсировать ежедневно.

Также сообщается, что поезд будет делать остановки на станциях "Дарница", "Миргород", "Полтава Киевская".

Кроме того, с 15 по 23 октября, в связи с плановыми работами на путях, вместо поезда №724/723 "Киев – Харьков" будет курсировать поезд №720/719 "Киев – Харьков".

Из Киева он будет курсировать 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова – 16, 17, 19, 23 и 24 октября. Поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребинке, Миргороде, Полтаве и на других станциях.

Как сообщали Українські новини, в августе "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов в Черновцы и Ивано-Франковск.

Также "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения поездов.

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