В поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана. Список охраняемых маршрутов

Акционерное общество "Укрзализныця" 25 августа начало пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Об этом говорится в сообщении министра инфраструктуры Владислава Криклия.



"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов", - сказано в нем.



Список поездов

№10/9 Мариуполь - Киев

№29/30 Киев - Ужгород

№38/37 Киев - Запорожье

№49/50 Киев - Трускавец

№63/64 Харьков - Киев

№79/80 Днепр - Киев

№92/91 Львов - Киев

№102/101 Киев - Херсон

№106/105 Одесса - Киев

№136/135 Киев - Покровск

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

"Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и те, что прошли капитально-восстановительный ремонт", - добавил Криклий.



Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.



Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Луговой.

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