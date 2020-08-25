В поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана. Список охраняемых маршрутов

Акционерное общество "Укрзализныця" 25 августа начало пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.Об этом говорится в сообщении министра инфраструктуры Владислава Криклия."С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов", - сказано в нем. Список поездов №10\/9 Мариуполь - Киев №29\/30 Киев - Ужгород №38\/37 Киев - Запорожье №49\/50 Киев - Трускавец №63\/64 Харьков - Киев №79\/80 Днепр - Киев №92\/91 Львов - Киев №102\/101 Киев - Херсон №106\/105 Одесса - Киев №136\/135 Киев - Покровск В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. "Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и те, что прошли капитально-восстановительный ремонт", - добавил Криклий. Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9\/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Луговой.