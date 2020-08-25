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  • В поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана. Список охраняемых маршрутов
25 августа 2020, вторник, 19:10 190
Политика 2020-08-25T20:15:02+03:00
Українські Новини
В поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана. Список охраняемых маршрутов

В поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана. Список охраняемых маршрутов

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Поезд, Охрана в поезде
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" 25 августа начало пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Об этом говорится в сообщении министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов", - сказано в нем. 

Список поездов

  • №10/9 Мариуполь - Киев
  • №29/30 Киев - Ужгород
  • №38/37 Киев - Запорожье
  • №49/50 Киев - Трускавец
  • №63/64 Харьков - Киев
  • №79/80 Днепр - Киев
  • №92/91 Львов - Киев
  • №102/101 Киев - Херсон
  • №106/105 Одесса - Киев
  • №136/135 Киев - Покровск

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

"Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и те, что прошли капитально-восстановительный ремонт", - добавил Криклий. 

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Луговой.

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