В Одессе мужчина ради впечатляющих кадров залез в вольер со львами. Полиция выгоняла его слезоточивым газом

Пока в Киевсом зоопарке открывали парковку на несколько сотен мест, в одесском "Биопарке" полиции пришлось выводить из вольера посетителя, который решил устроить экстремальную фотосессию за решеткой с хищниками.

Видео этого происшествия опубликовано в Telegram-канале "Одесса как она есть".

Очевидцы рассказали, что мужчина перелез забор и забрался в клетку со львами. Львов увели в помещение, а незваному гостю вольера вызвали охрану.

На кадрах видно, как мужчина стоит на деревянной конструкции и снимает происходящее на телефон. Сначала полиция пыталась уговорить его покинуть клетку добровольно, но "смельчак" отказался. Тогда охранники распылили ему в лицо газ и выдворили из вольера.

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