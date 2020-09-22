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  • В Одессе мужчина ради впечатляющих кадров залез в вольер со львами. Полиция выгоняла его слезоточивым газом
22 сентября 2020, вторник, 20:16 2269
Происшествия 2020-09-22T20:30:02+03:00
Українські Новини
В Одессе мужчина ради впечатляющих кадров залез в вольер со львами. Полиция выгоняла его слезоточивым газом

В Одессе мужчина ради впечатляющих кадров залез в вольер со львами. Полиция выгоняла его слезоточивым газом

Кира Молчанова
Одесса, Зоопарк, Полиция, Лев, Львы
Мужчина залез в клетку со львами. Скриншот видео
Мужчина залез в клетку со львами. Скриншот видео

Пока в Киевсом зоопарке открывали парковку на несколько сотен мест, в одесском "Биопарке" полиции пришлось выводить из вольера посетителя, который решил устроить экстремальную фотосессию за решеткой с хищниками.

Видео этого происшествия опубликовано в Telegram-канале "Одесса как она есть".

Очевидцы рассказали, что мужчина перелез забор и забрался в клетку со львами. Львов увели в помещение, а незваному гостю вольера вызвали охрану.

На кадрах видно, как мужчина стоит на деревянной конструкции и снимает происходящее на телефон. Сначала полиция пыталась уговорить его покинуть клетку добровольно, но "смельчак" отказался. Тогда охранники распылили ему в лицо газ и выдворили из вольера.

Как сообщали Українські Новини, недавно из Олесского зоопарка сбежали три обезьяны. Двух удалось поймать сразу, а третью пришлсоь ловить полицейским на территории депо.

В Одесском зоопарке у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился детеныш. Имя котенку придумывали жители Одессы.

Ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан без маски пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия и поиграл там с козлом — пару раз ударил его по уху.

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