В Одесском зоопарке родился краснокнижный амурский тигр

В Одесском зоопарке, куда ранее из Николаева передали амурского тигра Авгура, у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился детеныш. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.

"Тигренок чувствует себя хорошо и все время находится рядом с мамой. Вскоре он начнет выходить в общий вольер, где посетители смогут понаблюдать за ним. Имени у малыша еще нет. По традиции его придумают одесситы в рамках конкурса "Дай имя малышу"", - сообщили в ведомстве.

Детеныш амурского тигра из Одесского зоопарка. Фото: omr.gov.ua

Амурский тигр занесен в Красную книгу. Они считаются самыми крупными кошками в мире.

В природе тигр живет около 15 лет, в неволе - чуть более 20 лет.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Одесский зоопарк купил краснокнижное животное -детеныша леопарда - за 100 тысяч гривен. Леопарду было 5 лет.

Ранее сообщалось о том, что 5 июля в Одесском зоопарке потомство родилось у пары енотов-полоскунов. Родился мальчик.

Также в Николаевском зоопарке 27 июля родился малыш зебры.