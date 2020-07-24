В Одессе полиция ловила сбежавших из зоопарка обезьян

В Киеве зоопарк недавно открыли после реконструкции, а в Одессе посетители местного зверинца могли сегодня наблюдать необычное зрелище – трех сбежавших павианов, которых ловит полиция.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на директора учреждения Игоря Белякова

Из клети смогли выбраться вожак, молодой самец и самочка. Одного примата поймали сразу. Еще одну обезьяну поймали на территории зоопарка. А третей удалось сбежать на территорию трамвайного депо.

Для ее задержания служащие зоопарка вызвали полицию и спасателей, которые изловили беглеца.

В сообщении говорится, что павианов удалось поймать только с помощью транквилизатора, но им сразу ввели антидот, и животные не пострадали.

В порядке также люди. Обезьяны не нанесли им вреда.

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Как сообщали Українські Новини, Киевский зоопарк, который недавно открылся после реконструкции, посетили более 7 тыс. граждан 23-25 мая.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан без маски пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия и поиграл там с козлом — пару раз ударил его по уху.