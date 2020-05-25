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25 мая 2020, понедельник, 21:24 84
Общество 2020-05-25T22:30:02+03:00
Українські Новини
"Козлина дурная": Андрей Богдан пришел в Киевской зоопарк, где ссорился с козлом и издевался над ним

"Козлина дурная": Андрей Богдан пришел в Киевской зоопарк, где ссорился с козлом и издевался над ним

Ольга Фандорина
Животные, Киевский зоопарк, животные в зоопарке, Андрей Богдан

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, которые ранее впервые показал декларацию, без маски пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия и поиграл там с козлом. Соответсвующее видео с экс-главой ОП опубликовал журналист Роман Сухан в Facebook.

Богдана заметили в контактной зоне зоопарка, где посетители могут кормить и гладить животных.

Животное выхватило целый стакан с овощами у ребенка, который стоял близко к ограде, после чего Богдан схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. Затем экс-глава ОП щелкнул животному по уху со словами "Козлина ты дурная".

Впрочем, ссора с козлом не испортила настроения Богдану - он радостно общался с животными и даже попытался прокатить на козле своего песика, которого держал в руках. Правда, козел убежал. 

Стоит отметить, что индивидуальные средства защиты были далеко не у всех посетителей, пренебрег ими и Андрей Богдан. 

На руках у Богдана все время была собака, которую он пытался покатать на козле.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан всю зарплату из Офиса Президента отдал на благотворительность.

После увольнения Богдан улетел на Сейшелы.

Также после увольнения из Офиса Зеленского Андрей Богдан  возобновил адвокатсткую деятельность.

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