В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом

В одеському "Біопарку" поліції довелося виводити з вольєра відвідувача, який вирішив влаштувати екстремальну фотосесію за гратами з хижаками, поки в Київському зоопарку відкривали парковку на кілька сотень місць

Відео цієї події опубліковано в Telegram-каналі "Одесса как она есть".

Очевидці розповіли, що чоловік переліз огорожу і забрався в клітку з левами. Левів повели в приміщення, а непроханому гостю вольєра викликали охорону.

На кадрах видно, як чоловік стоїть на дерев'яній конструкції і знімає те, що відбувається на телефон. Спочатку поліція намагалася умовити його покинути клітку добровільно, але "сміливець" відмовився. Тоді охоронці розпорошили йому в обличчя газ і видворили з вольєра.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі відвідувачі місцевого звіринця могли спостерігати незвичайне видовище – трьох втікачів павіанів, яких ловить поліція.

Раніше амурська тигриця напала і вбила працівницю зоопарку в Швейцарії на очах відвідувачів і працівників зоопарку. Напад тварин на працівників зоопарків відбуваються порівняно рідко, але це не перше зареєстроване напад в зоопарку Цюріха.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини