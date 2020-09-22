В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом

В одеському "Біопарку" поліції довелося виводити з вольєра відвідувача, який вирішив влаштувати екстремальну фотосесію за гратами з хижаками, поки в Київському зоопарку відкривали парковку на кілька сотень місць. Відео цієї події опубліковано в Telegram-каналі "Одесса как она есть". Очевидці розповіли, що чоловік переліз огорожу і забрався в клітку з левами. Левів повели в приміщення, а непроханому гостю вольєра викликали охорону. На кадрах видно, як чоловік стоїть на дерев'яній конструкції і знімає те, що відбувається на телефон. Спочатку поліція намагалася умовити його покинути клітку добровільно, але "сміливець" відмовився. Тоді охоронці розпорошили йому в обличчя газ і видворили з вольєра. Як повідомляли Українські Новини, в Одесі відвідувачі місцевого звіринця могли спостерігати незвичайне видовище – трьох втікачів павіанів, яких ловить поліція. Раніше амурська тигриця напала і вбила працівницю зоопарку в Швейцарії на очах відвідувачів і працівників зоопарку. Напад тварин на працівників зоопарків відбуваються порівняно рідко, але це не перше зареєстроване напад в зоопарку Цюріха.