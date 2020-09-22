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  • В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом
22 вересня 2020, вівторок, 20:16 10
Події 2020-09-22T21:45:02+03:00
Українські Новини
В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом

В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом

Кира Молчанова
Зоопарк, Лев, Одеса, небезпечні селфі, Поліція
Чоловік заліз в клітку з левами. Скріншот відео
Чоловік заліз в клітку з левами. Скріншот відео

В одеському "Біопарку" поліції довелося виводити з вольєра відвідувача, який вирішив влаштувати екстремальну фотосесію за гратами з хижаками, поки в Київському зоопарку відкривали парковку на кілька сотень місць.

Відео цієї події опубліковано в Telegram-каналі "Одесса как она есть".

Очевидці розповіли, що чоловік переліз огорожу і забрався в клітку з левами. Левів повели в приміщення, а непроханому гостю вольєра викликали охорону.

На кадрах видно, як чоловік стоїть на дерев'яній конструкції і знімає те, що відбувається на телефон. Спочатку поліція намагалася умовити його покинути клітку добровільно, але "сміливець" відмовився. Тоді охоронці розпорошили йому в обличчя газ і видворили з вольєра.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі відвідувачі місцевого звіринця могли спостерігати незвичайне видовище – трьох втікачів павіанів, яких ловить поліція.

Раніше амурська тигриця напала і вбила працівницю зоопарку в Швейцарії на очах відвідувачів і працівників зоопарку. Напад тварин на працівників зоопарків відбуваються порівняно рідко, але це не перше зареєстроване напад в зоопарку Цюріха.

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