Реконструкция киевского зоопарка продолжается: мэр Кличко открыл "Зоопаркинг"

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый современный 3-этажный парковочный комплекс, который возвели на территории столичного зоопарка.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Сегодня мы открываем 3-этажный "Зоопаркинг" на 435 паркомест. Вопрос создания этого объекта стоял давно. Именно поэтому, с начала реконструкции киевского зоопарка мы начали возведение паркинга для его посетителей. Для того, чтобы разгрузить проспект Победы, паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка - со стороны улицы Зоологической. Это сегодня - лучший муниципальный паркинг в Украине", - сказал Кличко.

Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.

"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, которые интегрированы в общую диспетчерскую систему зоопарка. Здесь установили энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, которые позволят одновременно заряжать 21 электроавтомобиль. Работает современная охранная система", - сообщил Кличко.

Для возможности входа посетителей с паркинга в зоопарк на 1-м этаже обустроили входную группу с кассой.

Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы установили 3 автомата для безналичного расчета. И 1 - поддерживающий также операции с бумажными деньгами. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены отечественным производителем.

"На паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. - Места парковки для гостей с инвалидностью расположены на 1-м этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлены 3 лифта, обустроен пандус и широкие проходы, туалет оборудован вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка", - подчеркнул мэр столицы.

Вокруг паркинга осуществили благоустройство территории. Установили ограничительные столбики, чтобы авто не парковали на тротуаре. Также у паркинга установили скамейки для сидения, новое освещение, высадили деревья и кусты, газон с автоматическим поливом. На объекте также обустроили велопарковку.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости