В Киеве произошла авария на водопроводе. Где ограничили водоснабжение

Во вторник, 22 сентября, в Киеве из-за аварии на водопроводе временно ограничено водоснабжение на некоторых улицах столицы, в то время, как ранее в Голосеевском районе Киева произошла авария на трубопроводе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, сообщается, что снижено водоснабжение в Подольском районе, жилом массиве "Куреневка", "Сырец", на улицах Автозаводской, Вышгородской, Семьи Кульженко, Бережанской и прилегающих к ним улиц.

Также в связи с повреждением водопроводной сети частично ограничено движение транспорта на улице Новоконстантиновской.

В КГГА отметили, что специалисты "Киевводоканала" уже работают над ликвидацией повреждения сети.

Как сообщали Українські Новини, 13 сентября в Соломенском районе Киева произошло повреждение трубопровода. Из-за аварии воды не было на двух улицах.

Ранее сообщалось о том, что 8 сентября из-за аварии в центре Киева отключали горячую воду.

Кроме того, на улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение.

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