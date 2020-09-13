В Киеве нет воды в одном из районов из-за аварии. Список адресов 20:47

Синоптики рассказали о погоде в начале недели: будет жара до +30 20:14 Карта

В Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты 19:54

На протестах в Минске стреляли в воздух, а в Бресте – применили водометы 19:30