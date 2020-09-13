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13 сентября 2020, воскресенье, 20:47 437
Политика 2020-09-13T20:49:02+03:00
Українські Новини
В Киеве нет воды в одном из районов из-за аварии. Список адресов

В Киеве нет воды в одном из районов из-за аварии. Список адресов

Валерия Драгомирова
Киев, отсутствие воды, Повреждение трубопровода
Вода. Фото: pixabаy
Вода. Фото: pixabаy

После того, как в центре Киева отключили горячую воду, в Соломенском районе Киева произошло повреждение трубопровода. Из-за аварии воды нет на двух улицах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской горударственной администрации (КГГА). 

Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Вадима Гетьмана, 36, 38;
  • ул. Тупиковая, 31/2, 27, 29.

"Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36 и ул. Вадима Гетьмана, 38", - добавили в КГГА.

Как сообщали Українські Новини, в Голосеевском районе Киева произошла авария на трубопроводе

Ранее в Киеве на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе и из-под земли вырвался "гейзер" кипятка.

Также сообщалось, что на Большой Васильковской во время гидравлических испытаний теплосети, прорвало трубу. Кипяток стал заливать проезжую часть, по которой ехали автомобили.

Тем временем на проспекте Степана Бандеры в Киеве ограничат движение из-за ремонта с 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября. 

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