підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 вересня 2020, вівторок, 20:02 6
Суспільство 2020-09-22T21:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві сталася аварія на водопроводі. Де обмежили водопостачання

У Києві сталася аварія на водопроводі. Де обмежили водопостачання

Елена Новикова
Водопостачання, обмеження водопостачання, Проблеми з водопостачанням, аварія на водопроводі
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В той час, як раніше в Голосіївському районі Києва сталася аварія на трубопроводі, у вівторок, 22 вересня, в Києві через аварію на водопроводі тимчасово обмежено водопостачання на деяких вулицях столиці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

Так, повідомляється, що знижено водопостачання в Подільському районі, житловому масиві "Куренівка", "Сирець", на вулицях Автозаводській, Вишгородської, Сім'ї Кульженко, Бережанської та прилеглих до них вулиць.

Також в зв'язку з пошкодженням водопровідної мережі частково обмежено рух транспорту на вулиці Новокостянтинівській.

У КМДА зазначили, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють над ліквідацією пошкодження мережі.

Як повідомляли Українські Новини, у центральній частині Києва відключили гарячу воду через аварію на тепломережах. Через аварію і ремонту аварійними службами відключені 355 споживачів.

Також на вулиці Борщагівській частково обмежено рух до 18 жовтня, оскільки там почали капітальний ремонт дороги.

Більше новин про: Водопостачання обмеження водопостачання Проблеми з водопостачанням аварія на водопроводі

Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличка, Верещук, Поживанова і Пальчевського
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ
Новини
В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом 20:16
У Києві сталася аварія на водопроводі. Де обмежили водопостачання 20:02
Повернення на ринки СНД є ключовим елементом відновлення промисловості, – Бойко 19:40
МОЗ хоче збільшити кількість ліжок для хворих COVID-19 19:30
Хабар. Фото: пресслужба СБУ
СБУ спіймала на хабарі в 200 тисяч доларів керівника підприємства НАН України 19:28
більше новин
В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом 20:16
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
більше новин
У Києві запустили продаж SmartTicket для квитків на потяги і метро
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok