У Києві сталася аварія на водопроводі. Де обмежили водопостачання

В той час, як раніше в Голосіївському районі Києва сталася аварія на трубопроводі , у вівторок, 22 вересня, в Києві через аварію на водопроводі тимчасово обмежено водопостачання на деяких вулицях столиці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

Так, повідомляється, що знижено водопостачання в Подільському районі, житловому масиві "Куренівка", "Сирець", на вулицях Автозаводській, Вишгородської, Сім'ї Кульженко, Бережанської та прилеглих до них вулиць.

Також в зв'язку з пошкодженням водопровідної мережі частково обмежено рух транспорту на вулиці Новокостянтинівській.

У КМДА зазначили, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють над ліквідацією пошкодження мережі.

Як повідомляли Українські Новини, у центральній частині Києва відключили гарячу воду через аварію на тепломережах. Через аварію і ремонту аварійними службами відключені 355 споживачів.

Також на вулиці Борщагівській частково обмежено рух до 18 жовтня, оскільки там почали капітальний ремонт дороги.

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