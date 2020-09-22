После снижения курс гривны на межбанке укрепился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 5 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 28,21 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,21-28,23 UAH\/USD, затем котировки снизились до 28,15-28,18 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,20-28,22 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,82% с 23,74 UAH\/USD до 28,21 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару. Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 21 сентября на 7,35 коп. до 28,3488 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 4,67 коп. до 28,0853 UAH\/USD.