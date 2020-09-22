После снижения курс гривны на межбанке укрепился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 5 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 28,21 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,21-28,23 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,15-28,18 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,20-28,22 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,82% с 23,74 UAH/USD до 28,21 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.

Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 21 сентября на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

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