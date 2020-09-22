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22 сентября 2020, вторник, 14:16 741
Происшествия 2020-09-22T14:16:28+03:00
Українські Новини
В Киеве до сих пор тушат масштабный пожар на свалке

В Киеве до сих пор тушат масштабный пожар на свалке

Ольга Фандорина
Пожар, тушение пожара, Пожар на свалке, Свалка в Киеве
Пожар на свалке. Фото: ГосЧС
Пожар на свалке. Фото: ГосЧС

В Дарницком районе Киева продолжается тушение пожара на стихийной свалке, из-за которой накануне наблюдалось задымление в столице, сообщает пресс-служба ГосЧС

"Продолжается тушение пожара на стихийной свалке в Дарницком районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления на общей площади 800 кв. м, из них 300 кв. м возгорание торфа и 500 кв. м - мусора. 

Работа по ликвидации пожара продолжается.

Также сообщается, что о пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. На месте стало понятно, что горит уже 500 кв. метров мусорного полигона. Огонь перешел на торфяники на фоне того, что почти во всех областях Украины сегодня объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

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