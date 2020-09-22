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22 сентября 2020, вторник, 16:54 811
Экономика 2020-09-22T18:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ снова понизил официальный курс гривны

НБУ снова понизил официальный курс гривны

Валерия Драгомирова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как курс доллара для платежных карт вырос, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0965
1 доллар США 28,2059
1 швейцарский франк 30,8042
10 иен 2,6964
10 российских рублей 3,7133
1 евро 33,1151


Как сообщали Українські Новини, жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций, где валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем экономист дал прогноз относительно курс доллара. Доктор экономических наук заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно. 

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