подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию для местных выборов
19 июня 2020, пятница, 16:12 36
Выборы 2020-06-19T16:45:02+03:00
Українські Новини
Мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию для местных выборов

Мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию для местных выборов

Кира Молчанова
Николаев, Житомир, Черновцы, Каховка, Борис Филатов, Александр Сенкевич, Кропивницкий, Днипро, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Мэр Днипра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук создали партию "Пропозиція" для участия в местных выборах 25 октября.

Об этом свидетельствует трансляция презентации соответствующей партии в социальной сети Facebook на странице Сенкевича, передают Українські Новини.

Программа этой политической силы будет представлена на ближайшем съезде, где также будет принят манифест партии.

Филатов в ходе презентации заявил, что целью создания партии является завершение реформы децентрализации и ее углубление, так как, по его мнению, сейчас ее значение нивелируется, а сама реформа сворачивается.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль допускает отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила голосование на грядущих местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.

Больше новостей о: Николаев Житомир Черновцы Каховка Борис Филатов Александр Сенкевич Кропивницкий Днипро Местные выборы-2020

Список 15 счастливчиков, которые бесплатно получил...
В Кабмине предлагают из 19 районов Николаевской об...
Кабмин предлагает вместо 21 района Кировоградской ...
Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Вакарчук рассказал, каким способом намерен сложить полномочия депутата 16:49
Министром защиты окружающей среды стал Роман Абрамовский. Кто это и кем он работал раньше 16:30
Суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен 16:16
Мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию для местных выборов 16:12
ОПЗ присоединился к требованиям о защите украинских производителей минеральных удобрений 16:04 Документ
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
больше новостей
Рада назначила замминистра энергетики Абрамовского министром защиты окружающей среды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok