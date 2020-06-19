Мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию для местных выборов

Мэр Днипра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук создали партию "Пропозиція" для участия в местных выборах 25 октября.

Об этом свидетельствует трансляция презентации соответствующей партии в социальной сети Facebook на странице Сенкевича, передают Українські Новини.

Программа этой политической силы будет представлена на ближайшем съезде, где также будет принят манифест партии.

Филатов в ходе презентации заявил, что целью создания партии является завершение реформы децентрализации и ее углубление, так как, по его мнению, сейчас ее значение нивелируется, а сама реформа сворачивается.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль допускает отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила голосование на грядущих местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.