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22 сентября 2020, вторник, 11:32 69
Финансы 2020-09-22T11:45:02+03:00
Українські Новини
Курс доллара для платежных карт вырос

Курс доллара для платежных карт вырос

Надежда Комендантова
Доллар, курс доллара, курс доллара для платежных карт
Банковская карта. Фото: humanstory.ru
Банковская карта. Фото: humanstory.ru

Во вторник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 21 сентября на 2,42 коп. до 28,3466 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,87 коп. до 28,0075 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 16,52 коп. до 32,7592 UAH/EUR, курс продажи понизился на 15,67 коп. до 33,4119 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,0075 28,3466 32,7592 33,4119 3,39 4,21
Максимальный 28,2000 28,5000 33,1000 33,5800 3,62 5,00
Минимальный 27,0000 28,2800 31,5000 33,2300 3,00 3,77

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны будет не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.

Кроме того, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

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