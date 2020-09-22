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22 сентября 2020, вторник, 16:31 43
Общество 2020-09-22T16:38:39+03:00
Українські Новини
В Киеве запустили продажу SmartTicket для билетов на поезда и метро

В Киеве запустили продажу SmartTicket для билетов на поезда и метро

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Билеты на поезда, SmartTicket
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

С 22 сентября в Киеве началась продажа SmartTicket для поездов дальнего следования и общественного транспорта в столице. 

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram.

Сообщается, что такие билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Таким образом, пассажирам доступны электронные билеты на поезда и городской транспорт Киева.

"В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов "Укрзализныци". В декабре начинаем сотрудничество с Bolt", - добавил Криклий.



Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов. Открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь,  Черновцы, Новоселица и Клевань. 

Кроме того, 14 сентября произошел сбой в работе сервиса по онлайн-продаже железнодорожных билетов.


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