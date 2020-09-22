В Киеве запустили продажу SmartTicket для билетов на поезда и метро

С 22 сентября в Киеве началась продажа SmartTicket для поездов дальнего следования и общественного транспорта в столице.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram.

Сообщается, что такие билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Таким образом, пассажирам доступны электронные билеты на поезда и городской транспорт Киева.

"В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов "Укрзализныци". В декабре начинаем сотрудничество с Bolt", - добавил Криклий.







Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов. Открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.



Кроме того, 14 сентября произошел сбой в работе сервиса по онлайн-продаже железнодорожных билетов.







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