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01 сентября 2020, вторник, 20:18 46
Транспорт 2020-09-01T20:18:01+03:00
Українські Новини
Киевлянам пообещали запуск единого билета SmartTicket в сентябре

Киевлянам пообещали запуск единого билета SmartTicket в сентябре

Константин Долгий
Киев, Общественный транспорт, Владислав Криклий, Единый электронный билет, SmartTicket
Единый электронный билет SmartTicket. Фото: gloss.ua
Единый электронный билет SmartTicket. Фото: gloss.ua

В то время как в Министерстве инфраструктуры хотят следить за состоянием дорог с помощью спутников, уже в сентябре в Киеве можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket. Об этом глава министерства Владислав Криклий написал в своей Telegram-акаунте, сообщают Українські Новини.

Сегодня Криклий лично посетил метрополитен столицы, чтобы проверить, как SmartTicket работает на деле. Кроме того, министр протестировал работоспособность единого билета в поезде "Константиновка — Киев".

По словам Криклия, кроме столицы во внедрении единого электронного билета для общественного транспорта заинтересованы во Львове, Харькове и Мариуполе.

"Уже идет разработка подключения системы перевозчиков SkyUp и Gunsel. Мы открыты для всех", — написал министр.

Криклий отметил, что в дальнейшем пассажиры смогут приобрести один билет одновременно на четыре вида транспорта.

Приобрести единый билет SmartTicket можно:

Как сообщали Українські Новини, министр Криклий рассказал, как будет осуществляться высадка пассажиров поездов в "красной" зоне.

Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом компания "Укрзализныця" временно прекратила продажу билетов в Луцк и Тернополь.

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