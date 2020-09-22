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22 вересня 2020, вівторок, 16:05 6
Вибори 2020-09-22T16:45:01+03:00
Українські Новини
"Опозиційна платформа" висунула Олександра Попова в мери Києва

"Опозиційна платформа" висунула Олександра Попова в мери Києва

Ольга Фандорина
вибори мера, Вибори мера Києва, Олександр Попов
Олександр Попов. Фото: Вікіпедія
Олександр Попов. Фото: Вікіпедія

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатом в мери Києва колишнього голову Київської міської державної адміністрації (2010-2014 роки) Олександра Попова.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

""Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидата в мери Києва. Успіхів, Олександр Попов!" - сказано в ньому.

У грудні 2013 року Попов був відсторонений від посади глави КМДА у зв'язку з підозрою в причетності до порушення конституційних прав громадян на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада.

25 січня 2014 року він був звільнений з відповідної посади.

З грудня 2007 року по березень 2010 року Попов був депутатом Верховної Ради 6-го скликання від фракції "Партія Регіонів".

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня.

Висування кандидатів в депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови відбувається з 15 до 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації.

Грошову заставу на виборах мера Києва складає 469 тис. гривень.

Раніше Кабмін затвердив правила проведення місцевих виборів в умовах пандемії COVID-19.

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