"Опозиційна платформа" висунула Олександра Попова в мери Києва

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатом в мери Києва колишнього голову Київської міської державної адміністрації (2010-2014 роки) Олександра Попова. Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. ""Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидата в мери Києва. Успіхів, Олександр Попов!" - сказано в ньому. У грудні 2013 року Попов був відсторонений від посади глави КМДА у зв'язку з підозрою в причетності до порушення конституційних прав громадян на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. 25 січня 2014 року він був звільнений з відповідної посади. З грудня 2007 року по березень 2010 року Попов був депутатом Верховної Ради 6-го скликання від фракції "Партія Регіонів". Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня. Висування кандидатів в депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови відбувається з 15 до 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації. Грошову заставу на виборах мера Києва складає 469 тис. гривень. Раніше Кабмін затвердив правила проведення місцевих виборів в умовах пандемії COVID-19.