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22 сентября 2020, вторник, 15:57 148
Общество 2020-09-22T16:00:01+03:00
Українські Новини
Около 150 учеников гимназии в Кропивницком перевели на дистанционное обучение

Около 150 учеников гимназии в Кропивницком перевели на дистанционное обучение

Константин Долгий
Кировоградская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Кропивницком, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Самоизоляция. Фото: pixabay
Самоизоляция. Фото: pixabay

В то время как в Кропивницком районе учеников двух школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 у преподавателя, в областном центре в гимназии № 9 несколько десятков школьников отправили домой на карантин.

Об этом сегодня, 22 сентября, в своей Telegram-аккаунте написал председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко, передают Українські Новини.

По его словам, заболевание COVID-19 диагностировали у одного из преподавателей учебного заведение. Было принято решение отправить на двухнедельную самоизоляцию пятерых работников гимназии.

Кроме того, на дистанционное обучение перевели 148 учеников гимназии, которые временно остались без преподавателей.

Как сообщали Українські Новини, ранее диагноз COVID-19 поставили преподавателю в ЦГПУ им. Винниченко, что в Кропивницком. Из-за этого на самоизоляции оказались 7 работников вуза и еще 29 студентов были переведены на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что за минувшие сутки лаборатории провели в девять раз больше ПЦР и ИФА тестирований на коронавирус.

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