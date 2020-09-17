В Кропивницком у преподавателя одного из вузов подтвердили COVID-19

В то время как во Львове очередное учебное заведение перевели на дистанционное обучение, вспышку коронавируса выявили в Центральноукраинском государственном педагогическом университете им. Винниченко в Кропивницком.

Об этом в четверг, 17 сентября, пишет издание Точка Доступу, передают Українські Новини.

По имеющейся информации, диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили одному из преподавателей вуза.

В связи с этим 7 сотрудников университета отправили на двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, на дистанционное обучение перевели 29 студентов.

С начала пандемии коронавируса в Кировоградской области был подтвержден 951 случай заражения. От тяжелого инфекционного заболевания COVID-19 погиб 51 человек, еще 769 — побороли заболевание.

Как сообщали Українські Новини, с начала учебного года заражение коронавирусом нового типа выявили в почти 50 учебных заведениях Черкасской области.

Кроме того, в Донецкой области закрыли детский сад и перевели на дистанционное обучение школьный класс из-за выявления новых случаев заболевания COVID-19.

Также медики из Ровенской области заявили о первом случае повторного заражения коронавирусом у человека, который ранее излечился от COVID-19.

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