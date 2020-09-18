подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 сентября 2020, пятница, 22:31 149
Общество 2020-09-18T23:15:01+03:00
Українські Новини
На карантин закрыли два учебных заведения в Кропивницком районе

На карантин закрыли два учебных заведения в Кропивницком районе

Константин Долгий
Кропивницкий, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Кропивницком, Коронавирус в школе
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay

В то время как в пяти учебных заведениях Полтавы подтвердили вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в Кропивницком районе две школы перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Как сообщает местное издание Дозор, об этом в своем Telegram-канале написал председатель Кропивницкой ОГА Андрей Назаренко.

По словам Назаренко, коронавирус выявили у преподавателя Покровской и Бережинской общеобразовательных школ. По этой причине оба учебных заведения перевели на "дистанционку".

"Бережинская продолжила карантинные мероприятия до 24 сентября. Покровская пошла впервые — до 21 сентября", — написал глава ОГА.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 18 сентября, в Кировоградской области подтверждено 967 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Побороть заболевание смогли 772 жителя области, еще 52 — скончались в результате заболевания COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Кропивницком у преподавателя Центральноукраинского государственного педагогического университета диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией. Более 30 человек отправили на самоизоляцию и дистанционное обучение.

Также сообщалось, что в Черкасской области с начала нового учебного года в почти 50 учебных заведениях обнаружили заболевших COVID-19.

Больше новостей о: Кропивницкий Covid-19 Пандемия коронавируса Коронавирус в Кропивницком Коронавирус в школе

В Кропивницком у преподавателя одного из вузов под...
В Кропивницком коронавирусом заразился водитель ма...
Британские ученые выявили 6 форм COVID-19, а также...
Нардеп Нагорняк заболел коронавирусом...
Полиция задержала подозреваемого в избиении Владимира Балуха: подробности
Силовики ловят в Умани хасидов-нелегалов. Паломников будут выдворять из страны
Новости
Из-за событий в Беларуси Лукашенко отправил младшего сыны учиться в Москву под другой фамилией, — СМИ 23:27
Ермак отрицает тайное соглашение с правительством России 23:15
Полиция засекретила расследование о поджоге Tesla Богдана 22:46
Ирина Констанкевич. Фото: Facebook Ирина Констанкевич
Депутата Рады поймали за романтичной перепиской с незнакомкой 22:39
На карантин закрыли два учебных заведения в Кропивницком районе 22:31
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
Киев остается в "оранжевой зоне". К нему присоединяются Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok