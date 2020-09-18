На карантин закрыли два учебных заведения в Кропивницком районе

В то время как в пяти учебных заведениях Полтавы подтвердили вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в Кропивницком районе две школы перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Как сообщает местное издание Дозор, об этом в своем Telegram-канале написал председатель Кропивницкой ОГА Андрей Назаренко.

По словам Назаренко, коронавирус выявили у преподавателя Покровской и Бережинской общеобразовательных школ. По этой причине оба учебных заведения перевели на "дистанционку".

"Бережинская продолжила карантинные мероприятия до 24 сентября. Покровская пошла впервые — до 21 сентября", — написал глава ОГА.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 18 сентября, в Кировоградской области подтверждено 967 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Побороть заболевание смогли 772 жителя области, еще 52 — скончались в результате заболевания COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Кропивницком у преподавателя Центральноукраинского государственного педагогического университета диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией. Более 30 человек отправили на самоизоляцию и дистанционное обучение.

Также сообщалось, что в Черкасской области с начала нового учебного года в почти 50 учебных заведениях обнаружили заболевших COVID-19.

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