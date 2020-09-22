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22 сентября 2020, вторник, 11:50 221
Общество 2020-09-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
За сутки Минздрав в девять раз увеличил количество тестов на антитела к коронавирусу

За сутки Минздрав в девять раз увеличил количество тестов на антитела к коронавирусу

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В тов время, как смертность от коронавируса выросла вдвое, 21 сентября было проведено 20 781 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 5% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 21 697 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 9 раз больше по сравнению с 20 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 42 478 тестирований, из них 20 781 методом ПЦР, а также 21 697 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 079 482 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 22 сентября поступило 3 131 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 245 710 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, за выходные коронавирус выявили у 148 правоохранителей МВД.

Также 21 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 884 до 181 237, количество умерших от заболевания - на 59 человек до 3 642 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 7,8%, новых летальных случаев - в 2,3 раза.

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