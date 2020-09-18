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18 сентября 2020, пятница, 11:18 73
Финансы 2020-09-18T11:27:14+03:00
Українські Новини
Отметку 28 перешагнули: Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжил свой рост

Отметку 28 перешагнули: Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжил свой рост

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара уже 28
Курс доллара уже 28

С 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 30,60 коп. до 32,8723 UAH/EUR, курс продажи повысился на 27,85 коп. до 33,3943 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 4 по 11 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс покупки повысился на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, повышаясь третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 18 сентября

28,0009

28,2262

32,8723

33,3943

3,3400

3,8500

По сравнению с 11 сентября

0,2669

0,2636

0,3060

0,2785

0,0300

0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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