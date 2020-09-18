С 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 30,60 коп. до 32,8723 UAH/EUR, курс продажи повысился на 27,85 коп. до 33,3943 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 4 по 11 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс покупки повысился на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, повышаясь третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 18 сентября 28,0009 28,2262 32,8723 33,3943 3,3400 3,8500 По сравнению с 11 сентября 0,2669 0,2636 0,3060 0,2785 0,0300 0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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