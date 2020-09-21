Рубль после выходных "просел" в цене. Курс российской нацвалюты на 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 18 сентября, снизился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 1 копейку и составляет 3,82 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 21 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,31 3,83 Максимальный 3,71 4,00 Минимальный 2,50 3,71

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 сентября на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

Кроме того, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости