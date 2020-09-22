Шмыгаль предложил МВФ работать в онлайн-режиме

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Международному валютному фонду (МВФ) начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме - перед ожидаемым приездом в октябре-ноябре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українські Новини.

Шмыгаль 21 сентября провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Также во встрече приняли участие министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и Президента, и правительства Украины.

Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Премьер-министр также пригласил Каммера посетить Украину после завершения действия ограничительных мер в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

Кроме того, до конца 2020 года Кабмин рассчитывает получить еще один транш МВФ.

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