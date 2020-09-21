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21 сентября 2020, понедельник, 23:59 69
Экономика 2020-09-22T00:18:22+03:00
Українські Новини
Марченко ожидает приезда миссии МВФ в октябре-ноябре

Марченко ожидает приезда миссии МВФ в октябре-ноябре

Елена Новикова
Минфин, МВФ, Миссия МВФ, Сергей Марченко, Министр финансов, Сотрудничество с МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Министр финансов Сергей Марченко ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в октябре-ноябре, в то время, как в планируют до конца года получить средства от МВФ.

Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передают Українські Новини.

"Миссия фонда задает несколько вопросов Украине по тому же бюджету. Мы в ближайшую неделю обсудим эти вопросы, и в октябре, возможно, в ноябре будет миссия МВФ в Украине", - сказал министр.

Он добавил, что Украина связывается с МВФ еженедельно.

"Не вижу оснований полагать, что у нас есть где-то проблема сотрудничества", - подчеркнул министр.

В последний раз миссия МВФ приезжала в Украину в ноябре 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

Кроме того, до конца 2020 года Кабмин рассчитывает получить еще один транш МВФ.

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